Brescia-Benevento: le probabili formazioni in campo al "Rigamonti"

Sta sicuramente meglio il Brescia rispetto al Benevento a poche ore dal fischio di inizio del match del "Rigamonti": mister Inzaghi, infatti, deve rinunciare al solo Palacio mentre mister Caserta ha diverse defezioni in rosa che potrebbero portarlo a diversi cambiamenti tattici.

QUI BENEVENTO - Mister Caserta, causa assenze, ha più di un dubbio circa la formazione titolare da mandare in campo. Per sostituire Letizia il candidato principale sarebbe Improta, già impiegato più volte nel ruolo di terzino, ma anche quest'ultimo non è al meglio quindi a Gyamfi potrebbe essere chiesto uno sforzo ulteriore dopo la gara disputata contro il Crotone. Al centro della difesa agiranno Glik e Vogliacco mentre a sinistra ci sarà Foulon, viste le non perfette condizioni di Masciangelo. Ulteriori dubbi anche per la linea mediana: con Calò in campo le mezze ali sarebbero Acampora e uno tra Tello e Petriccione; se a fare il regista, come accaduto nelle ultime uscite, sarà l'ex Spezia, invece, allora gli interni sarebbero il colombiano e l'ex Lecce. In avanti potrebbero essere riproposte le due punte con Moncini che affiancherebbe Forte questa volta vista l'assenza di Lapadula che non è partito alla volta del capoluogo lombardo. A fare da trequartista, o eventualmente a partire dall'esterno per accentrarsi, sarà uno tra Farias ed Insigne.

QUI BRESCIA - Meno problemi, invece, per Inzaghi che dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-3. Davanti a Joronen, sulla destra è ballottaggio tra Karacic e Sabelli, al centro la coppia formata da Adorni e Cistana, mentre a sinistra il ballottaggio riguarda Mangraviti e Pajac. Sulla linea mediana sono sicuri del posto Proia e Bisoli mentre per la terza maglia la scelta dovrebbe ricadere su Bertagnoli. Nel reparto offensivo, la punta centrale sarà Moreo con Tramoni e Leris ai lati. Da non escludere l'utilizzo di Pajac sulla linea di centrocampo (al posto di Bertagnoli) o su quella offensiva (in tal caso rileverebbe Leris).

BRESCIA (4-3-3): Joronen; Karacic (Sabelli), Adorni, Cistana, Mangraviti (Pajac); Proia, Bisoli, Bertagnoli(Pajac o Van de Looi); Tramoni, Moreo, Leris (Pajac). Allenatore: Inzaghi

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Gyamfi (Improta), Glik, Vogliacco, Foulon; Acampora, Petriccione (Calò), Tello; Farias; Forte, Moncini. Allenatore: Caserta

ARBITRO: Piccinini di Forlì