Serie D, si salva il Novara, Sanremese a meno sei

Non cambia il distacco tra Novara e Sanremese dopo la ventottesima giornata ma gli azzurri sudano le proverbiali sette camicie a Vado, solo un rigore di Gonzalez al 98’ permette alla capolista di conquistare i tre punti e di rimanere a più sei sui liguri che con una rete di Nossa battono il Chieri di misura.

Ben quattro i pareggi di giornata, finiscono a reti bianche RG Ticino-Borgosesia, Caronnese-Gozzano e Derthona-Saluzzo, uno a uno Sestri Levante-Asti, a Mesina risponde Piana. Cade il Varese che abbandona ogni velleità di primo posto, biancorossi che cedono tre a uno a Genova contro il Ligorna; tre punti fondamentali in chiave salvezza per il Fossano che passa in Valle D’Aosta contro il Pontdonnaz, locali che con due punti nelle ultime cinque vengono risucchiati nella lotta per evitare i play-out.

Negli ultimi due incontri di giornata l’Imperia passa due a zero a Bra, torna al successo il Casale, la rete di Darini è una mezza condanna all’eccellenza per la Lavagnese.