Brescia-Benevento 2-2: i giallorossi agguantano il pari in 10 uomini

E' terminato 2-2 il match del "Rigamonti" tra Brescia e Benevento, valido per la 30a giornata del campionato di Serie B. I ragazzi di Inzaghi, due volte in vantaggio, sono stati definitivamente raggiunti nella ripresa da una rete di Forte.

Mister Caserta, alle prese con tante assenze, ripropone Farias dal 1' a supporto di Moncini e Forte; Inzaghi risponde con Moreo al centro dell'attacco e Leris e Pajac sui suoi lati.

Pronti-via ed il Brescia passa in vantaggio: punizione di Pajac dalla trequarti, sponda di testa di Moreo sul secondo palo dove c'è Bisoli che, da pochi passi, mette alle spalle di Paleari. I giallorossi replicano al 6' con Farias che sfonda a sinistra, entra in area e calcia sul primo palo ma Joronen mette in corner. Al 18' tiro di Bisoli dal limite dell'area ospite, Bianchi prova la deviazione ma la palla termina sul fondo seppure di poco. Passano tre giri di lancette e gli ospiti trovano il pareggio: punizione di Acampora dalla trequarti, palla in area, sponda di Glik per Tello che va alla conclusione dal cuore dell'area e non lascia scampo a Joronen. Il Brescia non ci sta e al 33' si riporta avanti: Bisoli serve sulla destra Leris, questi crossa sul secondo palo dove, complice un liscio di Glik, trova Moreo che insacca da pochi passi. La prima frazione si chiude, quindi, sul 2-1.

Il Benevento ritorna in campo con Petriccione ed Insigne per Elia e Farias ma al 51' resta in 10 uomini per l'espulsione, per doppio giallo, di Tello. I giallorossi, però, non si abbattono e al 69' agguantano il pareggio: perfetto assist di Insigne che trova Forte al centro dell'area bresciana, l'ex Venezia, di testa, beffa Joronen con una parabola arcuata. All'82' paura in campo: Leris, in un tentativo di rovesciata in area ospite, colpisce Glik al volto. Il centrale polacco è costretto ad abbandonare il campo in barella ed al suo posto entra Masciangelo. Nonostante il vantaggio numerico in campo, il Brescia riesce a costruire una sola azione pericolosa che arriva all'89': cross basso dalla sinistra per Aye che prova a toccarla in scivolata trovando la respinta di Paleari; sulla sfera si avventa Bajic ma manda clamorosamente a lato. Dopo 6' di recupero, il signor Piccinini manda tutti negli spogliatoi: termina 2-2 tra Brescia e Benevento.

IL TABELLINO