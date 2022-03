Benevento. Caserta: "Le difficoltà ci esaltano: bravi i miei ragazzi"

Il tecnico del Benevento, Fabio Caserta, ha così commentato il pareggio ottenuto sul campo del Brescia con il risultato finale di 2-2. Queste le parole dell'allenatore giallorosso nel post-partita:

"Non abbiamo avuto una grande partenza e siamo andati in difficoltà. Se vai in svantaggio dopo 2' non è per l'assetto tattico. Abbiamo sbagliato molti passaggi e la causa è anche da attribuire alla stanchezza accumulata. La reazione è stata importante. Se guardo la gara nel complesso, posso dirmi contento. Fare punti in questa fase del campionato è fondamentale. Inoltre mi è piaciuto lo spirito combattivo mostrato dai ragazzi.

Io penso solo ai miei ragazzi e non agli avversari. Siamo venuti a giocare a Brescia con pochi uomini ma chi è entrato ha dato il massimo. E' questo quello che conta. Abbiamo fatto un'ottima partita su un campo difficile con tanto sacrificio e voglia.

Siamo come una famiglia: i momenti di difficoltà ci esaltano. La squadra ha mostrato che non vuole mai perdere. Abbiamo commesso errori e impareremo per non commetterli di nuovo. Prima di questo tour de force eravamo brillanti: questo dimostra che giocare ogni 3 giorni pesa e, quindi, si bada solo alla concretezza".