Benevento. Glik torna a casa: tanta paura ma nessuna frattura

Le immagini televisive dopo il colpo subito da Leris avevano fatto temere conseguenze gravi per Kamil Glik, centrale polacco del Benevento uscito in barella all'82' del match che i giallorossi hanno pareggiato per 2-2 ieri sera al "Rigamonti" contro il Brescia. La sostituzione era stata necessaria dopo il colpo subito da Leris, con il giocatore bresciano che tentava una improbabile rovesciata in area ospite.

Glik, trasportato in ospedale per accertamenti, non è stato ricoverato ma ha passato la notte in osservazione: non gli sono state riscontrate fratture al volto ma solo la rottura parziale di qualche dente. Il calciatore tornerà in giornata a Benevento accompagnato dal medico sociale giallorosso.