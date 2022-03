E' il 1° aprile la data che segnerà il ritorno degli stadi al 100% della capienza. Questa sarà la decisione che verrà ratificata dal Consiglio dei ministri odierno che disporrà una serie di riaperture tra le quali, appunto, quella relativa alla ritorno alla piena capienza degli impianti di calcio.

Per accedere negli stadi e quindi per partecipare all'evento in programma servirà il green pass base.