Potenza, Arleo da solo ha eguagliato i punti totali di Gallo e Trocini

L'effetto Arleo a Potenza sta portando decisamente i suoi frutti. In 10 partite alla guida del leone rampante ha totalizzato 15 punti. Gli stessi ottenuti insieme dai predecessori Gallo (7 in 11 gare) e Trocini (8 in 10 gare). Arleo ha perso soltanto due dei primi tre incontri (Avellino e Virtus Francavilla, entrambe al quarto posto in classifica) vincendo nel mezzo il recupero contro il Foggia. Poi nei successivi sette incontri ha ottenuto tre vittorie, altrettanti pareggi e una sola sconfitta che hanno permesso il cambio di marcia al Potenza che ha agganciato la Paganese. Dopo il successo di ieri a Picerno due gare casalinghe contro Palermo e Paganese: conquistare almeno quattro punti sarebbe l'ideale per il rush finale.