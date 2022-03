Serie B. Gli squalificati dopo la 30a: out 13 calciatori e due mister

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 17 marzo 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, al 44° ed al 46° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni fumogeni che costringevano il Direttore di gara, in entrambe i casi, ad interrompere il giuoco per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ASCOLI a titolo di responsabilità oggettiva per avere omesso di impedire la presenza, nel recinto di giuoco, di un proprio collaboratore non inserito nella distinta di gara che, al 43° del secondo tempo, ostacolava un calciatore avversario nel tentativo di effettuare rapidamente una rimessa laterale, generando, pertanto, momenti di tensione.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bottiglia d'acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 45° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DI CARMINE Samuel (Cremonese): per avere, al 41° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COLOMBO Lorenzo (Spal): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

TELLO MUNOZ Andres Felipe (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AGAZZI Davide (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BERTONCINI Davide (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CRECCO Luca (L.R. Vicenza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

LERIS Mehdi (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LOIACONO Giuseppe (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PALMIERO Luca (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PARODI Luca (Alessandria): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

SORENSEN Frederik (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

TSADJOUT Frank (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VALZANIA Luca (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

BRANCA Simone (Cittadella)

COTALI Matteo (Frosinone)

PAVAN Nicola (Cittadella)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BA Abou Malal (Alessandria)

FABBRINI Diego (Alessandria)

GAETANO Gianluca (Cremonese)

GOLEMIC Vladimir (Crotone)

KONE Ben Lhassine (Crotone)

KOUTSOUPIAS Ilias (Ternana)

MAN Dennis (Parma)

VAISANEN Sauli Aapo (Cosenza)

BISOLI Dimitri (Brescia)

MILLICO Vincenzo (Cosenza)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

BISOLI Pier Paolo (Cosenza): per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento intimidatorio ed aggressivo nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

IACHINI Giuseppe (Parma): per avere, al 34° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, rivolto una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara.