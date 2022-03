Benevento. Caserta: "Frosinone gara difficile: vietate le distrazioni"

Giorno di conferenza stampa per mister Fabio Caserta: il tecnico del Benevento ha parlato ai media alla vigilia della gara contro il Frosinone. Queste le parole dell'allenatore giallorosso:

"Sau si è allenato con la squadra e sarà a disposizione per Frosinone, Viviani si aggregherà dopo la sosta. Improta aveva un fastidio a Brescia ma ha voluto giocare, nel finale di gara ha risentito del problema e valuteremo domani se sarà al 100% e se se la sentirà di giocare. Glik sta bene e giocherà.

Letizia si è allenato due giorni con la mascherina insieme alla squadra: se mi dirà che se la sente di giocare, allora sarà in campo.

La formazione la scelgo in base all'avversario, al momento, allo stato di forma. Ad oggi con due attaccanti puri siamo più pericolosi sotto porta. Barba e Lapadula no giocheranno dal 1': l'attaccante potrebbe essere utile semmai a gara in corso, il difensore sarà della partita ma non dal 1'.

Con il Frosinone sarà una partita difficile ma come lo sono tutte in questo campionato. La nostra è una squadra che nelle difficoltà ha trovato quella forza in più per andare avanti. I ragazzi hanno dimostrato attaccamento e la volontà di fare un campionato di alto livello. Daremo sempre il massimo in ogni partita come abbiamo sempre fatto. Dopo il Frosinone ci sarà la sosta che ci permetterà di recuperare uomini ed energie per il finale di campionato.

Petriccione trova poco spazio non per suo demerito ma perché abbiamo molte soluzioni e abbiamo trovato un certo equilibrio con determinati interpreti. Devo fare delle scelte ad ogni partita.

Nel calcio i se ed i ma non contano. Le scelte che ho fatto le rifarei perché agisco sempre convinto di fare il bene della squadra. Il nostro percorso parte da lontano ed è fatto di momenti belli e brutti.

Gli infortuni capitano e a questi, negli ultimi due anni, si è aggiunto anche il covid. Gli infortuni muscolari sono aumentati ma credo sia dovuto alla fase storica che stiamo vivendo.

Il Frosinone sta dimostrando di essere una squadra forte che è stata costruita per stare nelle posizioni di vertice. Giocano bene e sappiamo le difficoltà che troveremo. La gara di andata è stata condizionata dall'espulsione di Glik ma da lì è partito il nostro percorso che ci ha portato ad essere quelli che siamo oggi. Hanno calciatori che in questa categoria fanno la differenza".