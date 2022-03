Benevento. I convocati per il Frosinone: tre rientri e due assenze

Al termine dell'odierna seduta di rifinitura, il tecnico del Benevento, mister Fabio Caserta, ha diramato l’elenco dei 25 calciatori convocati per la gara di domani 19 marzo, fischio di inizio alle ore 16:15, presso lo stadio "B. Stirpe", contro il Frosinone. Come già detto dallo stesso allenatore giallorosso nella conferenza stampa con la quale ha presentato la gara di domani, nell'elenco figurano Letizia, Lapadula e Barba, al rientro dai rispettivi infortuni, ma non Tello (squalificato) e Viviani, per il quale il rientro è previsto dopo la sosta. Questo l'elenco completo:

4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 7 Elia Salvatore, 11 Farias Diego, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 2 Gyamfi Bright, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9 Lapadula Gianluca, 3 Letizia Gaetano, 12 Manfredini Nicolo’, 32 Masciangelo Edoardo, 21 Moncini Gabriele, 29 Paleari Alberto, 58 Pastina Christian, 17 Petriccione Jacopo, 25 Sau Marco, 38 Talia Angelo, 22 Tartaro Clemente, 14 Vogliacco Alessandro