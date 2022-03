Dopo la bufera mediatica della scorsa estate, i Robilotta ne escono alla grande. Manuel da oggi ritorna in campo allo Stadio Liberati per Ternana-Alessandria alle 14, mentre Ivan vince il ricorso contro la dismissione per ragioni tecniche. Il primo, classe 1984, riprende da assistente arbitrale dopo quasi un anno: era il 26 aprile 2021 in Empoli-Chievo. Per il secondo è una sentenza storica: per la prima volta un arbitro viene reintegrato in CAN A-B e dunque potrà tornare a dirigere una gara soltanto dopo aver superato i test nel prossimo raduno. Il classe 1988, dismesso a fine stagione scorsa per "motivate ragioni tecniche", l'arbitro Ivan Robilotta (assistito dall'avvocato Chiacchio) ha vinto il suo ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport contro AIA e FIGC impugnando la delibera della CAN A che lo aveva di fatto costretto a terminare la carriera. Il fischietto di Sala Consilina adesso è in attesa del prossimo raduno per rientrare sui campi di gioco.

Di seguito il dispositivo integrale riguardante Ivan Robilotta:

"Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 100/2021, presentato, in data 22 novembre 2021, dal sig. Ivan Robilotta contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA) e contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del sig. Massimiliano Irrati e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione n. 0027/CFA 2021/2022 della Corte Federale d'Appello della FIGC del 22 ottobre 2021, notificata all'odierno istante in pari data, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dallo stesso ricorrente avverso la pronuncia n. 0026/TFNSD 2021/2022 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - dell'8 settembre 2021, a sua volta reiettiva del ricorso prodotto dal medesimo contro la delibera del Comitato Nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri, assunta nella riunione del 1° luglio 2021, pubblicata lo stesso giorno, con C.U. n. 1, s.s. 2021/2022, recante "Formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2021/2022", e trasmessa in via telematica all'interessato, a mente dell'art. 6, comma 18, delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell'AIA (N.F.O.T.), in data 13 luglio 2021, con cui il sig. Ivan Robilotta è stato dismesso dai ruoli della C.A.N. - Commissione Arbitri Nazionale, in base all'art. 22, comma 3, delle N.F.O.T., per "motivate valutazioni tecniche"; nonché per l’impugnazione di qualsiasi atto ad essa prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo (qualora esistente ed anche incognito), stante la palese ed insuperabile violazione degli artt. 25, comma 3, 30, comma 4, e 32, comma 6, Regolamento AIA, degli artt. 6, comma 1, e 11, comma 1, N.F.O.T., nonché dell'art. 4, comma 6, Norma di Disciplina AIA. Accoglie il ricorso. Spese compensate".