Frosinone-Benevento 2-0: giallorossi irriconoscibili e senza idee

Il Frosinone di Fabio Grosso supera, allo "Stirpe", il Benevento di Fabio Caserta per 2-0: a decidere il match la rete di Ricci e l'autogol di Vogliacco.

Il tecnico dei ciociari schiera Ciano come unica punta con alle spalle un centrocampo molto folto con Ricci vertice basso. I giallorossi confermano il 4-3-1-2 delle ultime uscite con Insigne trequartista e la coppa Forte-Moncini in attacco.

Il Benevento comincia all'attacco e Moncini, sfruttando un errore di Szyminski nella propria area, tenta il sinistro ma la palla termina alta. Alla prima occasione, il Frosinone si porta in vantaggio: Ciano lancia Canotto che entra in area ospite e viene atterrato da Paleari, per Ghersini è rigore. Sul dischetto si presenta Ricci che, però, manda sul palo. Il direttore di gara fischia per far ripetere il penalty in quanto Letizia era entrato troppo presto in area di rigore. Sul dischetto si presenta di nuovo Ricci che questa volta non sbaglia e spiazza Paleari. La replica del Benevento è affidata ad un tiro di Foulon che termina di poco fuori. I giallorossi non riescono ad imbastire una vera reazione e la prima frazione, senza ulteriori sussulti, si chiude sull'1-0 per i padroni di casa.

Le squadre rientrano in campo nella ripresa con gli stessi 22 uomini del primo tempo. Come nella prima frazione, il Frosinone segna al primo affondo: al 56' Lulic scappa a destra e mette al centro un cross che Vogliacco devia nella propria porta. Caserta prova a cambiare assetto ed inserisce Lapadula per Insigne passando alle tre punte "pesanti". La svolta, tuttavia, non c'è ed il Benevento non riesce a produrre palle pericolose per la porta del Frosinone. Al 68' il Frosinone si rende nuovamente pericoloso con un tiro dalla distanza deviato in angolo da Paleari. All'89' ci prova Zerbin ma il suo diagonale viene deviato da Paleari. Al triplice fischio, dopo 5' di recupero, il risultato finale allo "Stirpe" è di 2-0 per il Frosinone sul Benevento.

IL TABELLINO