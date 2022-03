Frosinone. Grosso: "Grande prestazione contro un Benevento fortissimo"

Il tecnico del Frosinone, Fabio Grosso, ha commentato la gara vinta contro il Benevento dalla sala stampa dello "Stirpe". Queste le parole del tecnico gialloazzurro:

"Abbiamo affrontato e battuto una squadra forte e questo mi soddisfa. I ragazzi hanno fatto un'ottima partita. Questa vittoria va ricordata perché se siamo questi allora siamo sempre pericolosi.

Abbiamo battuto due volte il Benevento che resta comunque una squadra forte. Li abbiamo pressati alti perché sapevamo che loro prediligono costruire dal basso. Siamo stati premiati dal coraggio avuto. Se avessimo messo più qualità avremmo anche potuto costruire qualche occasione in più ma resta una grande prestazione.

Non serve a nulla pensare al passato. Abbiamo le qualità per stare dove stiamo in classifica nonostante molti dei nostri calciatori siano al primo anno in Serie B.

La gara di Ricci, come quella di altri calciatori, mi è piaciuta molto. Se le prestazioni individuali salgono di livello allora si alza il livello dell'intera squadra".