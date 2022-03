Benevento. Caserta: "La squadra ha pagato stanchezza e poca lucidità"

Dopo la sconfitta subita allo "Stirpe" dal Frosinone col punteggio di 2-0, mister Fabio Caserta, allenatore del Benevento, ha così commentato la prestazione della sua squadra:

"Abbiamo affrontato una squadra forte che sta facendo un campionato come il nostro. Avremmo potuto segnare dopo pochi secondi ma non siamo stati precisi. La stanchezza, nell'arco dei 90', si è fatta sentire. Ora dobbiamo solo guardare avanti.

Insigne ha avuto difficoltà perché non è riuscito a trovare la posizione in campo. E' stato sia un demerito nostro che un merito degli avversari che sono riusciti a contenerlo. Avrebbe dovuto giocare tra le linee ma non ci è riuscito.

Improta ha voluto stringere i denti nonostante un fastidio al ginocchio. Se calano calciatori come Improta, Letizia, Acampora e Lapadula, allora la nostra partita si fa difficile. Oggi, però, non sono stati questi i motivi della sconfitta.

L'errore sul primo gol è stato di impostazione perché abbiamo perso pallo e subito la ripartenza avversaria. Ripeto, la stanchezza, sia nelle gambe che nella testa, si è fatta sentire e ci sono mancati diversi giocatori. Ogni sconfitta fa male ma questa di più. Foulon? Spero non sia nulla di grave.

Ora sfrutteremo la sosta per recuperare le energie ed i calciatori infortunati. E' una di quelle soste che arrivano al momento giusto".