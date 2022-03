Serie C, Parigi lancia il Picerno all'88' Potenza beffato sul 2-2

Si decidono nei finali le gare per le due lucane di Serie C girone C. Nel posticipo serale della trentattreesima giornata il Picerno compie l'ennesimo blitz in casa della Virtus Francavilla all'88' con Parigi acciuffando il Monterosi al decimo posto, l'ultimo disponibile per entrare in zona play-off. Il Potenza viene beffato all'89' su rigore dal Palermo. La squadra di Arleo passa in vantaggio con Romero al 28' e raddoppia con Sandri al 60'. Poi al 76' Zampano ha la grande occasione per triplicare calciando però addosso a Massolo. Così i rosanero accorciano prima le distanze con Soleri al 78' e ad un minuto dalla fine pareggiano dagli undici metri con Brunori.