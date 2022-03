Benevento. La sosta per ritrovare la forma ma per le idee serve di più

Dopo la sconfitta patita sabato pomeriggio, l'opinione comune è che quello visto a Frosinone sia stato il Benevento più brutto della stagione. Una squadra senza idee, senza nerbo e senza fiato che è stato sconfitto da un avversario apparso non irresistibile, che si è limitato a fare il "compitino" ma che, tra andata e ritorno, ha rifilato ai giallorossi la bellezza di sei reti subendone una sola.

La squadra è apparsa stanca e, come già detto, priva di idee: due fattori la cui responsabilità ricade sulle spalle di mister Fabio Caserta. Il tecnico giallorosso non è riuscito né a gestire le forze degli uomini a disposizione, "spremendone" alcuni, come Acampora ad esempio, e lasciandone costantemente in panchina altri, come Petriccione, sempre per fare un esempio.

Dal punto di vista della forma fisica, la sosta del campionato arriva nel momento giusto: ci sarà il tempo per i calciatori di recuperare la brillantezza persa e prepararsi al meglio per il rush finale del campionato che comincerà con la difficilissima sfida contro il Pisa. Per quanto riguarda le idee, invece, la cosa si fa molto più difficile: il rientro di Viviani, in tal senso, darà certamente una grossa mano visto che con lui in campo il Benevento aveva trovato quella quadra a metà campo, e quindi nella fase di costruzione del gioco, che è mancata nelle ultime partite. Tuttavia il solo ritorno in campo del centrocampista ex Chievo e Brescia non è sufficiente: servirà uno sforzo maggiore da parte di mister Caserta chiamato a dare un cambio di passo sotto l'aspetto del gioco, con meno confusione in campo, maggiore organizzazione e, soprattutto, una mentalità che metta i calciatori nella condizione di dare sempre non il 100% ma il 110% nel rush finale del torneo.