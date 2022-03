Serie B. Gli squalificati dopo la 31a: Lucca ed altri 10 out un turno

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 22 marzo 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, lanciato un bicchiere di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. REGGINA per avere, prima della gara, omesso di impedire la presenza e la permanenza negli spogliatoi di un calciatore squalificato.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FRARE Domenico (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRANCA Simone (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CASARINI Federico (Alessandria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

COBBAUT Elias (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DE ALMEIDA LOPES Pedro Miguel (Monza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

DELI Francesco (Pordenone): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

LUCCA Lorenzo (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARIN Marius Mihai (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

MOLINA Salvatore (Monza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

RIGIONE Michele (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SZYMINSKI Przemyslaw M (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

CASSANDRO Tommaso (Cittadella)

MECCARIELLO Biagio (Spal)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BENEDETTI Simone (Alessandria)

CANOTTO Luigi (Frosinone)

GIANNOTTI Pasquale (Crotone)

IOANNOU Nicholas (Como)

STAVROPOULOS Dimitrios (Reggina)

TORRASI Emanuele (Pordenone)

ZANIMACCHIA Luca (Cremonese)