Coppa Italia Eccellenza, Melfi-Barletta domani inizierà alle ore 15

La gara in programma domani tra Melfi e Barletta allo stadio Arturo Valerio per la terza giornata della fase preliminare della Coppa Italia Nazionale d’eccellenza, si disputerà alle ore 15. Per i tifosi locali la vendita dei biglietti si terrà solo ed esclusivamente al botteghino: 10 euro per la tribuna e 5 euro per la curva. I tifosi pugliesi potranno acquistare i tickets soltanto a Barletta per il costo di 10 euro nel settore ospiti.