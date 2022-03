Brescia. Ufficiale esonero di Inzaghi, Corini in pole per sostituirlo

Si attendeva solo l'ufficialità, che è arrivata da poco: Filippo Inzaghi non è più l'allenatore del Brescia. Il tecnico ex Benevento è stato allontanato con la squadra al quinto posto in classifica a -4 dalla promozione diretta e paga i rapporti mai decollati con il presidente Cellino.

Per la sostituzione del tecnico piacentino il nome in pole è quello di Eugenio Corini, già sulla panchina bresciana nella passata stagione, con il quale Cellino avrebbe raggiunto un accordo già prima dell'esonero di Inzaghi.