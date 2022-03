Un pari che serve a muovere soltanto la classifica. Un tempo a testa per Potenza e Paganese che si dividono l'intera posta in palio nel recupero della ventinovesima giornata. I campani sbloccano la gara con Tommasini al 22'. Poi i padroni di casa restano in inferiorità numerica per l'espulsione di Cuppone al 62', ma dopo due minuti riescono ad acciuffare il pari con Zenuni.