Sono sei i giocatori squalificati per quanto riguarda il girone A di Serie C, ben tre assenti per il Fiorenzuola che ospiterà la Juventus U23.

Due giornate

Manfrin (Virtus Verona)

Una giornata

Fiorini, Guglieri, Nelli (Fiorenzuola), Pinton (Mantova), Comi (Pro Vercelli), Iotti (Triestina)