Picerno, è iniziata la prevendita attiva per la gara contro l'Avellino

Il Picerno ha comunicato che fino alle ore 13 di domenica, è aperta la prevendita – per i tifosi del Picerno – dei biglietti per la partita contro l'Avellino, in programma il 27 marzo, alle ore 14.30, stadio “Donato Curcio” di Picerno, nel match valevole per la 34^ giornata del campionato di Serie C girone C.

Per il SETTORE LOCALI (capienza al 75 %), i biglietti possono essere acquistati presso il circuito Go2.it, punto vendita autorizzato di Picerno, situato presso Autolinee Caivano, in via Gramsci, che osserverà i seguenti giorni e orari di apertura:

G iovedì 24 e venerdì 25 marzo: dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 19:30;

dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 19:30; Sabato 26 marzo: dalle ore 9 alle ore 12;

Domenica 27 marzo: dalle ore 10 alle ore 13.

Di seguito, i prezzi dei biglietti.

SETTORE DISTINTI– Distinti (intero): 13,50 € (+ 1,50 € diritti di prevendita);– Distinti ridotto ragazzi dai 7 ai 14 anni: 1,50 € (+ 1,50 € diritti di prevendita)– Distinti ridotto ragazzi dai 15 ai 17 anni: 4,50 € (+ 1,50 € diritti di prevendita);– Distinti ridotto Donne: 8,50 € (+ 1,50 € diritti di prevendita)– Tribuna VIP (costo unico): 40,00 € (+ 1,50 € diritti di prevendita)

SETTORE TRIBUNA CENTRALE– Tribuna centrale azzurra: 30,00 € (+ 1,50 € diritti di prevendita);– Tribuna centrale azzurra ridotto ragazzi dai 7 ai 17 anni: 18,50 € (+ 1,50 € diritti di prevendita);– Tribuna centrale azzurra ridotto Donne: 18,50 € (+ 1,50 € diritti di prevendita)– Tribuna VIP (costo unico): 40,00 € (+ 1,50 € diritti di prevendita)

SETTORE OSPITI: € 13,00 (+ 2 € diritti di prevendita) – Da acquistare tramite il circuito Go2.It fino alle ore 19 di sabato 26 marzo.

Ufficio Stampa Az Picerno