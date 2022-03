La Cavese affonda il Licata e mette la Gelbison nel mirino

Ancora una vittoria in goleada tra le mura amiche per la Cavese che rifila tre reti al Licata: netto successo per gli aquilotti che riescono anche ad avvicinarsi alla vetta, grazie al pareggio della capolista Gelbison, ora a 2 lunghezze.

Gli aquilotti partono col piede sull'acceleratore. Dopo 25 secondi la Cavese sfiora già il gol: cross di Banegas per la deviazione di Allegretti, palla fuori di pochissimo. Al quinto il vantaggio: sugli sviluppi di un corner Lomasto serve Allegretti che anticipa tutti e spedisce la palla in rete.

Il Licata sembra prendere man mano le misure ai padroni di casa ma a sfiorare il gol sono sempre i biancoblù con Bacio Terracino, in due occasioni.

A inizio ripresa colpo di testa di Palma su assist di Banegas fuori di un soffio. A5 50' Licata in dieci per espulsione di Brunetti che falcia Palma. Al 65' palo della Cavese: il tiro di Corigliano si stampa sul legno. Un minuto dopo arriva il raddoppio: Palma recupera palla e imbuca per Bacio che con un preciso diagonale infila il portiere.

Passano dieci minuti e la Cavese chiude la pratica con Foggia, entrato da poco, che fa tris. Nel finale gestione Cavese che porta a casa tre punti preziosi nella corsa promozione.

