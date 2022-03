Novara-Sanremese 1-5, azzurri umiliati, il campionato si riapre

Esito inaspettato per il big match del girone A di Serie D soprattutto per le proporzioni, la Sanremese rifila un pokerissimo di reti al Novara e si porta a meno tre dal primo posto, un successo meritato per quanto visto in campo e che dà incertezza al finale di stagione.

Il Novara spreca una grande occasione soprattutto perché Vuthaj aveva portato in vantaggio gli azzurri, ora la formazione di Marchionni deve riscattarsi immediatamente nel derby di mercoledì a Casale.

Vuthaj non basta, la Sanremese chiude la prima frazione in vantaggio Novara che fa la partita fin dalle prime battute ma la Sanremese è pronta a ripartire con un coraggioso 4-2-4, la prima occasione è proprio per i liguri al 15’ quando Larotonda fa correre un brivido al “Piola” ma la sua conclusione dai trenta metri non inquadra la porta, alla prima chance gli azzurri non perdonano, Vuthaj lavora un bel pallone e con un girata improvvisa batte Malaguti, un altro sigillo del bomber novarese che mette sempre più nel mirino quota 30. A sorpresa dopo il vantaggio i padroni di casa scompaiono dal campo, cresce la Sanremese che si rende pericolosa al 24’ con un destro di Anastasia alto, al 27’ arriva il pareggio di Gagliardi che conclude al meglio una veloce ripartenza ospite; sulle ali dell’entusiasmo la compagine di Andreoletti va vicinissimo al due a uno, da due passi Vita calcia addosso a Desjardins, miracoloso nella circostanza. Al 37’ la Sanremese ribalta il match, dal limite il destro di Larotonda è sia preciso che potente e non lascia scampo a Desjardins che non può nulla, festa nel settore ospiti dell’impianto piemontese. Prima dell’intervallo la Sanremese prova il tris, il Novara si lecca le ferite e va alla pausa sotto di un gol.

Pokerissimo Sanremese, Novara demolito nel finale La prima parte della ripresa è un sogno per la Sanremese, il match è spezzettato e non si registrano occasioni da rete con il Novara sempre più nervoso con il passare dei minuti, il primo squillo è di Di Masi al 20’ la cui percussione è contrata in angolo, al 29’ Benassi da posizione decentrata manda alle stelle. I cambi non modificano il match anzi, il Novara si butta disordinatamente in avanti e subisce il tre a uno che chiude la partita con Valagussa ben servito da Scalzi. Nel finale una doppietta di Anastasia rende le proporzioni del risultato troppo severe per gli azzurri ma è un chiaro segnale che il campionato è tutto da decidere.

NOVARA-SANREMESE 1-5

Marcatori: 17’Vuthaj (N), 27’Gagliardi (S), 37’Larotonda (S), 37’st Valagussa (S), 42’st e 44’st Anastasia (S).

Novara (3-4-1-2): Desjardins (26’st Raspa); Benassi, Bergamelli, Vimercati; Paglino (35’st Babacar), Tentoni, Capano (12’st Di Munno), Di Masi (32’st Pagliai); Gonzalez; Vuthaj, Pereira (26’st Laaribi). A disposizione: Agostinone, Rocchetti, Gyimah, Vaccari. All. Marchionni

Sanremese (4-2-4): Malaguti; Bregliano (9’st Valagussa), Nossa, Mikjaylosvskiy, Aita; Gemignani, Larotonda; Anastasia, Conti (30’st Giacchino), Vita (25’st Pantano), Gagliardi (35’st Scalzi). A disposizione: Ferro, Urgnani, Dacosta, Piu, Cinque. All. Andreoletti

Arbitro: Castellone di Napoli.

Note: Corner 2-2. Ammoniti Vuthaj, Benassi e Bergamelli per il Novara, Larotonda, Gemignani e Malaguti per la Sanremese. Spettatori 4000ca.