Serie C, Picerno sconfitto in casa dall'Avellino Potenza ko a Monopoli

Nella trentaquattresima giornata di Serie C girone C perdono sia il Picerno che il Potenza. I melandrini vengono battuti in casa dall'Avellino con il gol partita di Kragl al 12'. Invece la formazione di Arleo passa in vantaggio a Monopoli con Cargnelutti al 59', ma subiscono il sorpasso con un tris dalla doppietta di Grandolfo al 68' e 95' intervallata dalla rete di Borrelli.