Il Francavilla è solo al secondo posto in classifica. La formazione di Ragno ribalta il Bisceglie e complice il pareggio interno del Bitonto si isola in piazza d'onore. Gli ospiti passano in vantaggio con Marino al 16'. Poi i sinnici impattano al 37' con Di Ronza e al 2' della ripresa è il solito Croce a regalare il gol che vale i tre punti.