Benevento. In attesa dei nazionali, Caserta fa la conta dei recuperati

Il Benevento si sta preparando per affrontare il big-match di sabato pomeriggio al "Vigorito" contro il Pisa di mister D'Angelo. Sarà una sfida di fondamentale importanza per i giallorossi che, a -7 dai nerazzurri ma con una gara da recuperare contro il Cosenza, potrebbero, in caso di vittoria, riaprire i giochi per la conquista del secondo posto che varrebbe la promozione diretta in massima serie.

Mister Caserta è alle prese con i recuperi dei calciatori infortunati e con i rientri di quelli impegnati con le nazionali. Per quanto riguarda i primi, Viviani dovrebbe essere tra i convocati ma non partirà certamente titolare dopo la lunga assenza; Foulon sarà da valutare: il belga potrebbe essere nei 23 ma bisognerà capire, anche alla luce degli esami ai quali è stato sottoposto in giornata, quale potrà essere il suo utilizzo. Discorsi diversi per Barba, Masciangelo, Sau e Improta, oltre che per il giovane Pastina: nel loro caso sarà da valutare la tenuta atletica e quindi il minutaggio che avranno nelle gambe dopo un periodo di forma non ottimale.

Ionita, Glik e Lapadula, in orari diversi, saranno impegnati con le rispettive nazionali. Il centrocampista, con la sua Moldavia, affronterà il Kazakistan per evitare la retrocessione nella Lega D della Nations League. Il centrale difensivo, con la maglia della Polonia, affronterà la Svezia di Ibrahimovic, che partirà dalla panchina, per staccare il pass per il Mondiale in Qatar. La punta, nella notte, con il Perù, sarà opposto al Paraguay nell'ultimo match del girone sudamericano di qualificazione alla manifestazione qatariota: una vittoria garantirebbe alla nazionale del C.t. Gareca il quinto posto nel girone e, quindi, la possibilità di affrontare la miglior terza classificata dei gironi asiatici nello spareggio per volare ai Mondiali. I rientri dei tre sono previsti nella giornata di domani: l'ultimo a far ritorno nel Sannio sarà Lapadula che, per ovvi motivi di orari, riuscirà a prendere parte solo all'ultimo allenamento prima del match contro il Pisa.