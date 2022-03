Novara FC, scelto il nuovo direttore sportivo

La pesante sconfitta contro la Sanremese ha velocizzato la scelta del nuovo direttore sportivo del Novara FC, sarà Stefano Cordone ha coprire la carica lasciata vacante dall’allontanamento di Di Bari lo scorso autunno.

La sua carriera è cominciata a Brescia nel 2011, collaboratore tecnico, responsabile area scouting prima di conseguire il patentino come direttore sportivo ruolo che ha ricoperto alle “rondinelle” centrando la promozione in serie A nel 2018/2019 con tre giornate d’anticipo.

Cordone sarà subito operativo per finire al meglio l’anno ma soprattutto, in caso di promozione in serie C, programmare la prossima stagione degli azzurri.