Potenza-Catania, è partita la prevendita In curva con 1 euro

Dalle ore 18 di oggi è partita la prevendita dei biglietti per la 35a Giornata di Campionato di Serie C – Girone C tra Potenza e Catania in programma domenica 3 aprile allo stadio “A. Viviani” (fischio di inizio ore 17.30).

I tagliandi si potranno acquistare esclusivamente nei punti vendita CiaoTickets e online sul sito www.ciaotickets.com.

PUNTI VENDITA

• SPORTISSIMO – Viale Dante 5, POTENZA

• TABACCHERIA DI PALLANTE ANTONIO – Via Pretoria 318, POTENZA

• TABACCHI DESIATI CIRO – Via Unità d’Italia 13, POTENZA

• QUI POSTE – Viale Firenze 50, POTENZA

• ANDEMAR SOUVENIRE – Contrada Passariello 3, SATRIANO DI LUCANIA (PZ)

IN CURVA A 1 EURO: SALVIAMO IL POTENZA

Per la gara POTENZA vs CATANIA i biglietti del settore Curva saranno in vendita al prezzo di 1 euro. Per l’acquisto online è necessario inserire il codice POTANIA22

Restano invariati i prezzi degli altri settori.

Va aggiunto costo prevendita di 1,50 €. I prezzi possono variare gara per gara. I bambini da 0 a 10 anni entreranno gratis (senza posto a sedere)