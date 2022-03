Benevento. Glik vola in Qatar, Lapadula ad un passo, Ionita retrocede

Due dei tre nazionali del Benevento impegnati ieri con le rispettive rappresentative hanno motivi per gioire mentre il terzo può solo rammaricarsi.

I due calciatori che hanno motivi di felicità sono, ovviamente, Glik e Lapadula. Il centrale ha staccato il pass per accedere al mondiale in Qatar battendo la Svezia di Ibrahomovic per 2-0 con le reti del solito Lewandowski (su rigore) e del "napoletano" Zielinski. La punta italo-peruviana, con la casacca della "blanquirroja", ha battuto il Paraguay per 2-0 andando anche in gol dopo 5' di gioco: la nazionale del C.t. Gareca, che ha chiuso al quinto posto il girone di qualificazione sudamericano dietro Brasile, Argentina, Ecuador e Uruguay, dovrà ora vedersela, nel play-off, con la vincente dello spareggio asiatico tra Australia e Emirati Arabi Uniti.

L'unico giallorosso che non festeggia con la propria nazionale è Artur Ionita: la sua Moldavia, infatti, ha chiuso i 90' regolamentari sull'1-0 contro il Kazakistan rimettendo in sesto la sconfitta dell'andata per poi cedere ai calci di rigore per 5-4. La nazionale del centrocampista giallorosso, quindi, retrocede nella Lega D della Nations League.