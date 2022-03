SERIE D/I: fuga Gelbison, Cavese k.o a Portici. Rimonta Lamezia

Turno infrasettimanale del girone I che sorride alla capolista Gelbison che allunga sulle inseguitrici. La squadra di mister Esposito batte il S.Agata con il classico risultato all'inglese con le firme di Gagliardi e Ortolini. (QUI il tabellino https://salerno.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/gelbison-vallo-della-lucania-citta-di-sant-039-agata/378836.html)

Perde terreno la Cavese, battuta dal Portici per 3 a 2. Prestazione sottotono della squadra di Troise che riesce a segnare solo su calci piazzati e concede più del solito agli avversari. Man of the match l'attaccante Manfrellotti, autore di una doppietta. (QUI il tabellino https://salerno.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/portici-cavese/378834.html=

Il Lamezia va sotto contro il Paternò ma poi ribalta il risultato con Miceli e Maimone nella ripresa. Si salva in extremis l'Acireale sull'ostico campo del San Luca: calabresi avanti con Bruzzaniti, al minuto 95 su rigore Lodi segna l'1-1.