Picerno, grande rimonta da 0-2 a 3-2 sul Campobasso: cambi vincenti

39 giorni di attesa per ritrovare il successo interno. Tanto è stato il tempo che ha dovuto passare il Picerno per prendere confidenza con i tre punti casalinghi con una rimonta capolavoro. La squadra di Colucci nel recupero contro il Campobasso va sotto 0-2 dopo 35' con Pace ed Emmausso e accorcia al 37' con Parigi. Poi tra l'intervallo e il 51' il tecnico dei melandrini opera tre cambi vincenti: Gerardi per Reginaldo subito, poi il doppio cambio Esposito e Pitarresi per De Cristofaro e De Ciancio. Il primo subentrato concede l'assist del pari ad Esposito con un tiro a giro al 69' e poi la sponda del 3-2 a Pitarresi che gonfia la rete per un successo che vale nono posto e play-off.