Serie D, il Lavello cade al 95' a Caserta Pari per il Francavilla

Nella trentesima giornata di Serie D girone H il Francavilla esce con un buon punto da Casarano e il Lavello sconfitto al 95' dalla trasferta di Caserta. In terra salentina si decide tutto in 6': i rossoazzurri di casa passano in vantaggio con Dellino al 72' e i sinnici impattano con De Marco al 78'. Al Pinto gara più movimentata. Ofantini in vantaggio con Tapia dopo 5', poi i falchetti impattano con il rigore di Favetta e ribaltano con Vacca, prima dell'autogol di Rainone alla mezzora che consente alla squadra di Zeman di chiudere la prima frazione sul 2-2. Ma i gialloverdi riescono a resistere fino al quinto minuto di recupero quando Nicolau sigla il 3-2 definitivo per i casertani.