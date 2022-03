Picerno, ha ospitato gli alunni della primaria contro il Campobasso

Continuano le attività nel sociale dell Picerno. Nell’ambito del progetto iniziato lo scorso ottobre, denominato “Studenti allo Stadio”, la società melandrina, ieri nella partita contro il Campobasso, ha ospitato una trentina di alunni delle classi quarte della Scuola Primaria di Picerno. Già nelle precedenti partite casalinghe, il club picernese ha ospitato altre classi dell’Istituto Comprensivo. Si tratta di una iniziativa voluta fortemente dalla Società, per avvicinare sempre di più i giovani alla loro squadra del cuore e del paese, e per trasmettere loro, anche tramite le partite ufficiali, i veri valori dello sport. Gli alunni al “Curcio” sono ospiti del settore "Distinti", in prima fila. “Riteniamo di grande importanza collaborare con il mondo scolastico e avere al nostro fianco anche i più piccoli. Da questa stagione abbiamo aperto le porte del Curcio agli alunni, stiamo provando a strappare un sorriso, dopo un periodo delicato di emergenza sanitaria e oggi segnato da scenari di guerra. L'obiettivo principale, oltre alla socializzazione, è anche quello di avvicinarli sempre di più a questo sport fantastico e trasmettere i valori del calcio”, ha sottolineato il Direttore Generale Vincenzo Greco.