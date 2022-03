Benevento. Glik infortunato con la Polonia, scelte obbligate in difesa

Tanta fatica ed un infortunio per i calciatori del Benevento rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali.

Kamil Glik, sottoposto ad accertamenti strumentali questa mattina, ha riportato un infortunio muscolare alla coscia destra che, probabilmente, lo terrà fuori per oltre un mese mettendone a rischio, quindi, l'ultima parte di stagione. Il polacco potrebbe tornare disponibile per gli eventuali play-off.

Nessun infortunio ma tanta fatica per Ionita, che è stato in campo per 120' nel match della Moldavia contro il Kazakistan, e per Lapadula che, oltre alla gara giocata contro il Paraguay, si è sobbarcato anche il volo intercontinentale dal Sudamerica.

Il problema maggiore, anche per una questione numerica, è quello riguardante Glik: l'assenza del centrale polacco "costringe" Caserta ad una scelta obbligata per i centrali difensivi che, contro il Pisa, saranno Barba, al rientro, e Vogliacco. Il recupero di Elia permetterà al tecnico giallorosso di poter di nuovo schierare l'ex Juve Stabia sulla destra con Letizia che passerà sull'out mancino. In mediana, Ionita, salvo sorprese, dovrebbe partire dal 1' nel match con i toscani: da decidere chi, oltre ad Acampora, lo affiancherà nella zona nevralgica del campo. Per quanto riguarda Lapadula, infine, sarà una scelta dell'allenatore della Strega se farlo partire con una maglia da titolare o se, invece, schierarlo a gara in corso.