Sono sette i giocatori squalificati tutti per un turno per quanto riguarda il girone A di Serie C, vediamo il dettaglio:

Una giornata

Sparandeo, Vasic (Lecco), Giorgione (Albinoleffe), Volta (Triestina), Guidetti (Feralpi), Rover (Sudtirol), Lonardi (Virtus Verona)