Serie D girone A, pareggiano Novara e Sanremese

Trentesimo turno del girone A quanto mai interessante e non banale soprattutto per quanto riguarda la sfida al vertice tra Novara e Sanremese, gli azzurri non vanno oltre lo zero a zero a Casale nel big match di giornata ma i liguri non ne approfittano, l’Asti passa in vantaggio a Sanremo e, dopo essere stato raggiunto da un rigore di Anastasia, colpisce una clamorosa traversa all’ultimo minuto. Difficile dire chi esca vincitore da questo turno, il Novara aveva la partita più difficile ma perderà Vuthaj espulso nel finale per proteste, la formazione di Marchionni poteva essere avvicinata a meno uno ma per contro al 94’ mentre l’Asti colpiva la traversa a Gonzalez veniva annullato un gol per fuorigioco millimetrico.

Ben sei i pareggi di giornata, manca una buona opportunità l’RG Ticino che non sfrutta la seconda rete consecutivi di Sansone in casa contro l’Imperia, buon punto per il Borgosesia a vado, discorso diverso per il Varese che dopo il pari di Sestri Levante è scavalcato dal Derthona che si aggiudica il derby piemontese contro il Fossano.

Un solo successo esterno quello del Gozzano in Valle D’Aosta contro il Pontdonnaz, per i padroni di casa solo tre punti nelle ultime cinque partite e salvezza tutta da conquistare; cinque reti tra Bra e Ligorna con i padroni di casa che restano in corsa per i play-off, vince di misura la Caronnese sul Chieri mentre nell’ultimo incontro di giornata il punto che conquistano Saluzzo e Lavagnese serve poco ad entrambe.

Risultati e classifica di giornata