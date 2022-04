Pisa. D'Angelo: "Benevento tra le top ma noi ce la giocheremo"

Alla vigilia del match che vedrà il Pisa sfidare il Benevento al "Vigorito", il tecnico dei nerazzurri ha risposto alle domande dei media nella consueta conferenza stampa di presentazione. Queste le parole dell'allenatore della compagine toscana:

"Ogni partita, da qui alla fine è importante, a partire da quella di domani. La vittoria finale sarebbe grandiosa ma ci sono molte candidate e non sarà facule. Noi, però, vogliamo provarci.

Hermannsson tornerà contro il Brescia mentre il resto della rosa, nazionali compresi, sono a disposizione.

Il Benevento è una delle migliori squadre del campionato, è in alto in classifica e sta conducendo il campionato che si prevedeva facesse. Non sarà una gara semplice ma noi siamo pronti a giocarci le nostre chance. La loro rosa è ampia e ci creerà problemi. Possiamo giocarcela tenendo conto di quelle che sono le nostre caratteristiche.

Dobbiamo pensare ad una gara alla volta, non serve guardare alla prossima. Ogni partita va giocata al massimo, a partire da domani. La mentalità deve essere quella di dare il massimo contro il Benevento, cercare la vittoria e poi pensare alle prossime sfide. Per vincere domani, però, i ragazzi devono fare quello che sanno fare.

Puscas sta bene, è rientrato giovedì, e potrebbe sia partire dal 1' che dalla panchina. Giocheremo come sempre con molti attaccanti perché sono tutti a disposizione.

Giocare bene vuol dire stare bene in campo, attaccare l'avversario e pressarlo, cioè facendo ciò che sappiamo fare bene: intensità e attacco dell'area. A me il palleggio statico non piace, voglio una squadra che attacca, anche con i terzini se serve, e che si difenda quando è il caso.

E' vero, il Benevento si gioca molta ma lo stesso vale anche per noi. Le motivazioni tra noi e loro sono alla pari".