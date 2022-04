Benevento. Caserta: "Col Pisa dovremo limitare al minimo gli errori"

Consueta conferenza pre-gara per mister Fabio Caserta: l'allenatore del Benevento ha parlato ai media dalla sala stampa del "Vigorito" in vista della gara di domani contro il Pisa. Queste le parole del tecnico giallorosso:

"Lapadula è tornato con qualche problemino fisico alla caviglia e andrà valutato domani prima della partita.

Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento avuto in tante partite ma non quello avuto col Frosinone. Avremo di fronte un avversario che sta facendo un campionato importante e non si può abbassare la guardia.

Elia sta meglio rispetto a Viviani perché si allenato col gruppo qualche settimana in più. Il centrocampista è fuori da tanto ma la sosta gli ha fatto certamente bene.

Abbiamo giocato bene sia con il 4-3-3 che con il 4-4-2: lo schieramento dipenderà dalle condizioni dei singoli. Tuttavia, al di là del sistema di gioco, conterà l'atteggiamento.

Improta sta bene, ha recuperato e si allenato regolarmente. Ionita ha giocato tanto con la nazionale ma sta bene e giocherà: è un calciatore importante per noi specie dal punto di vista della struttura fisica.

L'assenza di Glik è importante perché si tratta di un giocatore fondamentale per la squadra sia dal punto di vista dell'esperienza che tattico. Sono sicuro che la squadra darà il massimo per sopperire all'assenza.

Il Pisa sta nelle zone alte dall'inizio del campionato. Ha avuto un periodo di flessione un mese fa ma è ripartita superando il momento e tornando a fare gioco e risultati. Si sono rinforzati a gennaio con elementi forti per la categoria ma noi dobbiamo pensare a fare la nostra gara. Sappiamo che se diamo il massimo possiamo essere superiori a tutti: dobbiamo solo limitare al minimo gli errori e non avere l'atteggiamento avuto a Frosinone.

Io penso partita dopo partita ma più passa il tempo più le gare diventano importanti. Non pensiamo a quello che dobbiamo fare nelle prossime sette ma a quello che dobbiamo fare domani. Vogliamo riscattarci dopo l'ultima sconfitta e ottenere una vittoria importante nel rush finale del torneo.

In campo dobbiamo stare sempre attenti perché se abbassi la guardia e prendi gol la partita poi si fa in salita. Dovremo sfruttare meglio le occasioni che ci capitano e concederne poche agli avversari.

Al di là dell'utilizzo di Lapadula, abbiamo comunque Moncini e quindi potremmo giocare con le due punte anche in assenza dell'italo-peruviano.

Abbiamo avuto tanti problemi dal punto di vista fisico e per il covid ma dobbiamo guardare avanti e cercare di superare le difficoltà. Sopperiremo alle difficoltà con maggiore impegno.

Farias sta meglio rispetto a quando è arrivato ma gli manca ancora continuità e ritmo partita. Non ha trovato ancora spazio perché i suoi compagni di reparto stanno meglio fisicamente".