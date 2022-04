Benevento-Pisa: i convocati di Caserta e D'Angelo per la partita

BENEVENTO - Al termine dell'odierna seduta di rifinitura, il tecnico Fabio Caserta ha diramato l’elenco dei 25 calciatori convocati per la gara in programma domani sabato 2 aprile, ore 16:15, contro il Pisa:

4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 7 Elia Salvatore, 11 Farias Diego, 88 Forte Francesco, 2 Gyamfi Bright, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9 Lapadula Gianluca, 3 Letizia Gaetano, 12 Manfredini Nicolo’, 32 Masciangelo Edoardo, 21 Moncini Gabriele, 1 Muraca Gaspare, 29 Paleari Alberto, 58 Pastina Christian, 17 Petriccione Jacopo, 25 Sau Marco, 38 Talia Angelo, 8 Tello Clemente, 14 Vogliacco Alessandro, 24 Viviani Mattia.

PISA - Luca D’Angelo ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida contro il Benevento in programma domani allo stadio Ciro Vigorito alle ore 16.15. I nerazzurri, privi degli squalificati Marin e Lucca, hanno tutte le intenzioni di restare in zona promozione diretta. Al momento sono secondi a quota 58 a un punto di distanza dalla Cremonese prima e con una lunghezza di vantaggio sul Monza che è terzo. La lista completa degli arruolati, il cui arrivo nel Sannio è previsto in serata:

(1) Nicolas Andrade

(2) Filippo Berra

(3) Maxime Leverbe

(4) Antonio Caracciolo

(5) Ahmad Benali

(7) Nicholas Siega

(10) Ernesto Torregrossa

(11) Yonatan Cohen

(15) Idrissa Touré

(16) Adam Nagy

(17) Giuseppe Sibilli

(18) Giuseppe Mastinu

(19) Samuele Birindelli

(20) Pietro Beruatto

(22) Alessandro Livieri

(25) Vladan Dekic

(26) Gaetano Masucci

(27) Robert Gucher

(28) Davide Di Quinzio

(30) Alessandro De Vitis

(31) George Puscas

(33) Davide De Marino

(77) Davide Marsura