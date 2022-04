Benevento-Pisa 5-1: rinascita giallorossa, nerazzurri durano un tempo

Il Benevento, dopo la sosta, riprende la corsa in campionato annichilendo il Pisa con un perentorio 5-1 al "Vigorito": Giallorossi rinati dopo la sosta, nerazzurri presenti in campo per un solo tempo.

Mister Caserta torna al 4-3-3 vista anche l'assenza di Lapadula: al centro dell'attacco c'è Forte con Improta ed Insigne ai suoi lati; in cabina di regia c'è Calò; Barba-Vogliacco è la coppia centrale in difesa. Nel Pisa, D'Angelo, senza Lucca squalificato, lascia in panchina inizialmente l'ex Puscas e si affida a Sibilli e Torregrossa in attacco con Benali a supporto delle due punte.

Il Benevento parte forte e già al 2' Acampora, dalla distanza, impegna Nicolas con un rasoterra che l'estremo difensore nerazzurro devia sul fondo. Da questo tiro nascono due corner, sul secondo dei quali i giallorossi passano in vantaggio: palla messa fuori dall'area pisana, Insigne la rimette in mezzo, la difesa ospite prova a rinviare, la sfera termina sui piedi di Ionita che, con un tiro sporcato da Leverbe, batte Nicolas. Al 6' la replica "involontaria" del Pisa: cross di Mastinu che si trasforma in un tiro verso la porta giallorossa, la palla, a Paleari sorpreso e battuto, sbatte sull'incrocio dei pali e torna in campo. Il vantaggio dei padroni di casa viene salvato dal Paleari al 9' che, con un volo acrobatico, devia sopra la traversa un colpo di testa di Leverbe su cross da calcio d'angolo. I padroni di casa tengono in mano le redini del gioco e al 32' raddoppiano: azione travolgente di Acampora sulla sinistra, il centrocampista giallorosso entra in area e serve in mezzo per Forte che viene anticipato da Caracciolo che mette nella propria porta. La prima frazione si chiude sul 2-0 per il Benevento.

Passano soli 4' dall'avvio della ripresa ed il Benevento chiude i conti: cross delizioso di Insigne dalla trequarti destra sul secondo palo dove Improta va di testa in tuffo e batte il portiere pisano Nicolas. Mister D'Angelo prova a rivoluzionare la sua squadra con tre cambi al 58' inserendo, tra gli altri, l'ex Puscas. Giallorossi ancora pericolosi al 64' in azione di rimessa: Acampora serve Forte la cui conclusione sul primo palo è deviata in angolo da Nicolas. Cinque minuti dopo i padroni di casa calano il poker: azione cominciata e conclusa da Forte con la palla che passa anche dai piedi di Ionita e Acampora e viene servita allo "Squalo" da Improta. L'ex Venezia, di testa, mette in rete. Le emozioni, però, al "Vigorito" non sono ancora finite. All'85' il Pisa accorcia le distanze con Puscas che, da pochi passi, mette in rete di potenza dopo una spizzata di Masucci. Tre minuti dopo il Benevento ristabilisce le distanze: cross morbido di Calò per Tello che sbuca alle spalle della difesa ospite e, di destro, batte ancora Nicolas. Al triplice fischio, dunque, il finale è di 5-1 per il Benevento sul Pisa.

IL TABELLINO