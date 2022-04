E' morto Silvio Longobucco ex Juventus nella sua Scalea a 71 anni

E' morto oggi nella sua Scalea l'ex calciatore della Juventus Silvio Longobucco. Era stato anche assessore nel comune tirrenico ed aveva 71 anni. Nell'ultimo periodo le sue condizioni di salute erano peggiorate e per la città di Scalea è una triste notizia. Nato il 5 giugno 1951, è stato un'icona per tutta la riviera dei cedri. Arrivò alla Juventus nella stagione 1971-72. Con i bianconeri giocò la prima partita ufficiale il 21 maggio 1972 in occasione della gara esterna di Firenze. Con la maglia della Juventus in quattro anni ha totalizzato 47 presenze, realizzando un gol in Coppa Italia e vincendo due scudetti. Longobucco era cresciuto nella Ternana, poi il passaggio alla Juventus, la cessione al Cagliari e carriera conclusa al Cosenza nel 198-83. A Scalea è stato consigliere e assessore. Ha voluto fortemente la trasformazione del terreno di gioco in terra battuta in uno dei primi stadi della provincia in erba sintetica. A Scale Silvio Longobucco sarà ricordato per il suo amore verso la terra natia.