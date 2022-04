Benevento. Caserta: "Daremo sempre il massimo come abbiamo fatto oggi"

Dopo la rotonda vittoria sul Pisa per 5-1, il tecnico del Benevento, mister Fabio Caserta, ha così commentato, dalla sala stampa del "Vigorito", la prestazione dei suoi ragazzi:

"Faccio anzitutto i complimenti ai ragazzi perché oggi, contro una squadra forte come il Pisa, non era facile, specie dopo la prestazione di Frosinone. Siamo entrati in campo col piglio giusto. Al di là degli errori che si possono commettere in partita, i ragazzi hanno sempre lottato anche quando le prestazioni non sono sembrate ottime. Il centrocampo ha lavorato bene così come tutta la squadra. Anche Calò ha lavorato bene dopo un periodo poco positivo per lui e ha dimostrato che, quando gioca con la mente serena, può dare tanto.

Le prestazioni non possono essere sempre come quella di oggi: la squadra ha bisogno di lavorare durante la settimana e quando giochi ogni tre giorni non puoi farlo. Quello che si vede in campo varia anche per questo motivo. Tutte le squadre, però, hanno avuto momenti di flessioni Serie B: non vedo nessuna in crescita costante, così come non vedo sali e scendi nelle nostre prestazioni.

Non abbiamo potuto sempre giocare con il 4-3-3 perché non sempre abbiamo avuto a disposizione gli elementi adatti per questo modulo. Poi, se vogliamo giocare con due punte centrali, dobbiamo necessariamente cambiare qualcosa. Resto comunque convinto che l'abito giusto sia il 4-3-3.

A noi interessa fare sempre questo tipo di prestazione e vincere più partite possibili in modo da rendere felici anche i nostri tifosi. Le somme le tireremo alla fine.

La squadra tutta oggi ha giocato bene ma non ci dobbiamo esaltare per questa vittoria così come non dobbiamo deprimerci quando perdiamo".