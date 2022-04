Cavese-Gelbison senza vincitori: scontro al vertice in parità

Il big match del girone I di Serie D tra Cavese e Gelbison finisce in parità: davanti a poco meno di quattro mila spettatori va in scena una gara ricca di emozioni ed occasioni ma nessuna rete.

Sin dai primi minuti ritmi alti e grande equilibrio. Maggior possesso della Cavese ma quando la Gelbison accelera crea pericoli. La migliore chance nel primo tempo è per Gagliardi che trova sulla sua strada un super Anatrella. Anche Faiella si rende pericoloso in contropiede ma non riesce a finalizzare. Per i metelliani predominio territoriale ma poche conclusioni.

Anche nella ripresa la Cavese parte meglio e con maggiore aggressività ma non riesce a sfondare. Le ripartenze dei rossoblù sono rapide e pericolose. La Cavese prova il tutto per tutto giocando il finale con quattro punte in campo ma le migliori chance sono degli ospiti con il palo di Oggiano e un altro miracolo di Anatrella su Gagliardi. Nel recupero metelliani vicini al gol con un colpo di testa fuori di poco.

Pari al Lamberti: risultato che sorride alla Gelbison che resta salda al primo posto; amarezza per gli aquilotti che non hanno sfruttato lo scontro diretto tra le mura amiche.

