Novara-Caronnese 3-0, tris azzurro al Piola

Il Novara torna al successo superando la Caronnese per tre a zero, un successo non banale per gli azzurri contro la seconda formazione come punti realizzati nel girone di ritorno e al termine di una settimana difficile dopo la sconfitta contro la Sanremese e il pareggio di Casale. Vanno in gol i due attaccanti titolari che suppliscono al meglio all’assenza di Vuthaj, rimangono tre i punti di vantaggio sulla Sanremese che vince a Borgosesia.

Un lampo di Gonzalez decide il primo tempo ma il Novara fa fatica Novara con il solito 3-4-1-2 con Laaribi dietro Gonzalez e Babacar Diop all’esordio dal primo minuto, per aspettare un’occasione da rete bisogna aspettare il 29’ perché la prima parte di tempo è spezzettata e fatica a decollare, nonostante ciò al primo tiro in porta gli azzurri passano, Gonzalez è il più lesto su una palla vagante in area avversaria e a battere Angelina. Il vantaggio non scuote i padroni di casa, al 32’ bell’opportunità per la Caronnese con Diatta il cui diagonale viene deviato provvidenzialmente in corner da Desjardins.

Tris azzurro, sempre più tre sulla Sanremese Il primo squillo della ripresa è della Caronnese con un tiro centrale di Esposito, al 13’ break azzurro con Tentoni che supera due avversari e serve una palla d’oro a Babacar Diop che non può sbagliare, due a zero e match in ghiaccio per gli azzurri. Il tris arriva con Laaribi su assist del nuovo entrato Pereira, fortunato il trequartista di casa la cui conclusione deviata beffa Angelina.

NOVARA-CARONNESE 3-0

Marcatori: 29’Gonzalez, 13’st Babacar, 39’st Laaribi.

Novara (3-4-1-2): Desjardins; Agostinone (40’st Del Prete), Bonaccorsi, Vimercati; Paglino (40’st Rocchetti), Tentoni (33’st Di Munno), Vaccari, Di Masi; Laaribi; Gonzalez (42’st Gyimah), Babacar (25’st Pereira). A disposizione: Raspa, Bergamelli, Benassi, Brucoli. All. Marchionni

Caronnese (3-5-2): Angelina; Zeroli, Arpino, Galletti; Putzolu, Diatta (14’st Esposito R.), Vernocchi, Esposito R. (14’st Coghetto), De Lucca; Santi, Rocco. A disposizione: Ansaldi, Lazzaroni, Cretti, Folla, Sardo, Cosentino, Panicucci. All. Scalise

Arbitro: Viapiana di Catanzaro.

Note: Corner 8-5. Ammoniti Tentoni per il Novara, Diatta per la Caronnese. Spettatori 2000ca.