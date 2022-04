Serie D, domenica perfetta per le tre lucane: vincono tutte

Nella trentunesima giornata di Serie D girone H tutte e tre le lucane riescono nell'en plein. Il Francavilla (Croce e Nolè) batte 3-2 il Nardò (autogol Di Ronza e rigore di Puntoriere) con il gol partita di Melillo e conferma il secondo posto in classifica. Il Rotonda si impone all'inglese sul Bisceglie nella ripresa con Sanzone e Baldeh ed è ancora in piena corsa per la salvezza. Prima vittoria esterna del girone di ritorno per il Lavello che si impone per 1-2 ad Ugento. La formazione di Zeman sblocca la gara con Onraita nel primo minuto di recupero con Onraita e al 75' raddoppia con Tapia, prima di subire due minuti dopo il rigore di Palmisano che accorcia le distanze per l'ultima della classe Virtus Matino.