Serie C, Potenza beffato sul 2-2 al 95' Il Picerno perde 4-0 a Palermo

Nella trentacinquesima giornata di Serie C girone C il Potenza viene raggiunto dal Catania al 95', mentre il Picerno perde 4-0 a Palermo.La squadra di Arleo subisce il vantaggio etneo di Sipos dopo 4', ma nella ripresa ribalta con Matino al 60' e Ricci al 75', prima del pari di Piccolo in pieno recupero. Mentre al Barbera i rosanero con doppio Brunori, Floriano e Soleri rifilano il poker ai melandrini.