Lazio-Sassuolo 2-1, riscatto biancoceleste dopo il derby

Finisce con zero punti la trasferta del Sassuolo in casa della Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti liquidano gli emiliani con un gol per tempo ad opera di Lazzari e Milinkovic Savic, inutile il gol nel finale di Traorè a tempo ormai scaduto. Si ferma quindi la striscia di sei risultati utili consecutivi dei neroverdi, i quali giocano una partita sottotono svegliandosi solo nel finale. Sono pesante le assenze di Berardi e Maxime Lopez, giocatori fondamentali per lo scacchiere di Dionisi.