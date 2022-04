Ivan Robilotta mercoledì torna in campo: dirigerà Cittadella-Perugia

Riprenderà da dove aveva lasciato. 369 giorni dopo. Sarà Ivan Robilotta della sezione AIA di Sala Consilina l'arbitro del match tra Cittadella e Perugia che si disputerà mercoledì alle ore 19. Il fischietto originario di Villa d'Agri, dopo essere stato reintegrato nell'organico degli arbitri di Serie A e B dalla sentenza del Collegio di Garanzia del CONI (terzo ed ultimo grado di giudizio sportivo), viene subito impiegato dal responsabile degli arbitri della CAN Gianluca Rocchi in una gara importante, valida per l'accesso ai play off. E così, dopo un anno e quattro giorni dalla sua ultima apparizione in Serie B, quando dirigeva la gara tra la Virtus Entella e il Monza di Mario Balotelli del 2 aprile 2021 e del patron Silvio Berlusconi, il 33enne arbitro torna a calcare i rinomati campi cadetti dopo essere stato invischiato in alcune vicende arbitrali che, ancora oggi, risultano poco chiare ai più ma che hanno portato i Supremi Giudici del CONI a revisionare la decisione di esclusione decretata dall'AIA e dalla FIGC. Se nessun coinvolgimento di Robilotta emergeva nella vicenda dei voti e delle graduatorie alterate dagli allora vertici arbitrali della Serie B (tutti sanzionati), nel procedimento disciplinare azionato nei suoi confronti, nei confronti del fratello Manuel (assistente arbitrale di Serie A e B ed attuale Presidente della Sezione AIA di Sala Consilina) e di altri arbitri blasonati della Serie A come Massa, La Penna e Pasqua per aver alterato alcuni giustificativi relativi ai rimborsi spese di alcune gare arbitrate, dimostrava la sua totale estraneità ai fatti essendosi entrambi affidati ad una agenzia per l'acquisto dei tagliandi di utilizzati per il viaggio. Nonostante ciò venivano inizialmente sanzionati con una sospensione poi rivista dal Collegio di Garanzia del CONI che li riabilitata con effetto immediato. A loro un grosso in bocca al lupo.