Serie B. Gli squalificati dopo la 32a: out in 10 per un solo turno

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 4 aprile 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno ed un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, al 46° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti dell'Arbitro.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CRESCENZI Alessandro (Cremonese): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANGELLA Gabriele (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BA Abou Malal (Alessandria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BIANCHETTI Matteo (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

COTALI Matteo (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

DEL PRATO Enrico (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FAGIOLI Nicolo (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GATTI Federico (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

MONTALTO Adriano (Reggina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

SANTORO Simone (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

BENEDETTI Amedeo (Cittadella)

DI CHIARA Gian Luca (Reggina)

FALZERANO Marcello (Perugia)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

GABRIELLONI Alessandro (Como)

AMIONE Bruno (Reggina)

AWUA Theophilus (Crotone)

BEGHETTO Andrea (Perugia)

BLIN Alexis (Lecce)

CALABRESI Arturo (Lecce)

CAVION Michele (L.R. Vicenza)

DI SERIO Giuseppe (Pordenone)

NAGY Adam (Pisa)

SCHNEGG David (Crotone)

VIDO Luca (Spal)

ZANELLATO Niccolo (Spal)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)

MOTA CARVALHO Dany (Monza): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Quarta sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MODESTO Francesco Antonio (Crotone)